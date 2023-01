Atac armat la o biserică catolică din Londra unde se ţinea o slujbă de pomenire O fetita in varsta de 7 ani este in stare critica si alte cinci persoane au fost ranite, dupa un atac cu arma petrecut, sambata, la o biserica catolica din Londra, relateaza AFP. Persoanele, care au venit sa asiste la slujba de pomenire pentru o mama si fiica ei care au murit in noiembrie, au fugit tipand din aceasta biserica catolica din capitala cand au rasunat impuscaturile. „Conform investigatiilor initiale, impuscaturile au fost trase dintr-un vehicul in miscare, care apoi a plecat de la fata locului", a spus Politia Metropolitana din Londra intr-un comunicat de presa, care a facut apel la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

