- Patru persoane, intre care si atacatorul, si-au pierdut viata joi intr-un incident armat produs intr-o banca in Cincinnati, in Ohio (nordul SUA), a anuntat seful politiei locale intr-o conferinta de presa, potrivit AFP. 'Atacatorul este mort', a afirmat Eliot Isaac, seful politiei din Cincinnati,…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 15 au fost ranite, dupa un atac armat intr-o cladire guvernamentala din orasul Jalalabad din estul Afganistanului, in cadrul caruia cel putin 40 de persoane au fost luate ostatice, relateaza Reuters.

- Cel putin trei persoane au fost gasite impuscate mortal vineri la un sanatoriu din Texas, iar alte doua cadavre au fost descoperite intr-o casa despre care se crede ca avea legatura cu incidentul, au spus politisti si oficiali locali, potrivit dpa.Ambasadorul Romaniei in SUA, convocat de ministrul…

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti in orasul afgan Jalalabad, in estul tarii, transmite Reuters, citand oficiali guvernamentali, informeaza Agerpres.Un purtator de cuvant al departamentului de sanatate din Jalalabad a confirmat decesul a zece persoane.…

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.