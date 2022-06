Doi suspecți puternic inarmați au intrat marți, intr-o banca din Saanich, in Canada, inainte de a fi impușcați de poliție. Șase ofițeri de poliție au fost raniți in timpul operațiunii, unii grav. Poliția canadiana a impușcat mortal doi barbați inarmați, intr-un schimb de focuri la o banca din orașul Saanich, in Columbia Britanica, au anunțat […] The post Atac armat la o banca din Canada. Morți și raniți / Violente schimburi de focuri cu poliția -VIDEO first appeared on Ziarul National .