- Trei persoane au fost ucise si sapte ranite sambata seara intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, potrivit politiei locale, care cauta doi suspecti, relateaza duminica AFP.

- Doua persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, intr-un atac armat in apropiere de un restaurant din Toronto, duminica seara, noteaza The Guardian. Politia a confirmat ca una dintre persoanele...

- 5 persoane au fost ucise si alte cateva au fost ranite, joi, dupa ce un individ a deschis focul in redactia unui cotidian din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de capitala Washington. CNN relateaza ca politia l-a retinut pe ...

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Update: “Exista cinci persoane decedate și alte persoane care sunt grav ranite”, a declarat Bill…