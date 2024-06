Atac armat la Bruxelles. Suspecții au fugit Atac armat la Bruxelles Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite grav cu focuri de arma in noaptea de miercuri spre joi la Bruxelles, in cartierul Gare du Midi, a informat un purtator de cuvant al politiei locale, transmite AFP . Impuscaturile s-au produs intre orele 01.00 si 02.00 ‘in imprejurimile unei cafenele’ din comuna bruxelleza Saint-Gilles, a precizat sursa. Suspectii au fugit. Pe langa cei doi decedati, exista si trei raniti, doi dintre ei avand vietile in pericol. Starea celui de-al treilea ranit a putut fi stabilizata, a indicat purtatorul de cuvant al zonei de politie Bruxelles-Midi.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa persoanele decedate, exista si trei raniti, doi dintre ei avand vietile in pericol. Starea celui de-al treilea ranit a putut fi stabilizata, a indicat purtatorul de cuvant al zonei de politie Bruxelles-Midi, transmite AFP preluat de Agerpres.Cartierul a fost identificat in acest an de catre…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite grav cu focuri de arma in noaptea de miercuri spre joi la Bruxelles, in cartierul Gare du Midi, anunta politia locala, transmite AFP, preluata de Agerpres.Un purtator de cuvant al politiei locale a precizat ca impuscaturile s-au produs intre orele 01.00…

- Pe langa persoanele decedate, exista si trei raniti, doi dintre ei avand vietile in pericol. Starea celui de-al treilea ranit a putut fi stabilizata, a indicat purtatorul de cuvant al zonei de politie Bruxelles-Midi, transmite AFP preluat de Agerpres.Cartierul a fost identificat in acest an de catre…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite grav cu focuri de arma in noaptea de miercuri spre joi la Bruxelles, in cartierul Gare du Midi, a informat un purtator de cuvant al politiei locale, transmite AFP. Impuscaturile s-au produs intre orele 01.00 si 02.00 ‘in imprejurimile unei cafenele’ din…

- Incident șocant la cumparaturi Un baiețel in varsta de 5 ani și bunica lui au fost electrocutați intr-un supermarket din București. Reprezentanții magazinului spun ca vor face verificari. Incident șocant la cumparaturi Baiatul a atins barele metalice dintre carucioarele de cumparaturi, amplasate in…

- Intr-un discurs de luni, Olli Rehn, membru al consiliului de conducere al BCE si seful bancii centrale a Finlandei, a subliniat ca inflatia din zona euro incetineste ”intr-un mod sustinut”. Inflatia din zona euro s-a mentinut constanta la 2,4% in aprilie, marcand a saptea luna consecutiv cand aceasta…

- ”Am inceput deszapezirea Transfagarasanului! Deocamdata lucram in zonele in care nu exista risc de avalansa si doar atunci cand conditiile meteo permit interventia in siguranta”, anunta, miercuri, oficialii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Acestia preciaza in in acest an stratul…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…