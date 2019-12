Atac armat la baza americana Pearl Harbor

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri dupa-amiaza pe șantierul naval al bazei militare Pearl harbor, in Hawaii, in urma unui schim de focuri, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Doua dintre cele trei persoane ranite se afla in stare grava. Victimele sunt civili. Atacatorul s-ar fi sinucis.Incidentul…

- Presedintele Andres Manuel Lopez Obrador a declarat vineri ca Mexicul nu a mai fost invadat de o alta tara de peste un secol si ca nu va permite o alta interventie straina, in contextul tensiunilor de dupa anuntarea planului administratiei Donald Trump de a desemna cartelurile de droguri din Mexic drept…

- Justitia americana a refuzat joi cererea de cetatenie formulata de o tanara jihadista detinuta in nord-estul Siriei, a carei intoarcere in SUA nu este dorita de presedintele Donald Trump, a anuntat avocatul acesteia, informeaza AFP. "Suntem dezamagiti si in dezacord cu decizia, insa acesta nu este…

- ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru a castiga in plan militar, lovirea Turciei foarte greu din punct de vedere financiar si cu sanctiuni si convingerea mediatorilor pentru un acord intre Turcia si kurzi!'', a scris presedintele american intr-un…

- Cea mai mare retea sociala a trecut la fapte si a inceput sa testeze ascunderea numarului de like-uri la postari, pentru a vedea ce efect are asupra oamenilor si cum se schimba exprimarea acestora in cadrul retelei. Dupa ce vreme de mai multe luni a testat formele si mijloacele tehnice prin…

- Hamza bin Laden, fiul temutului terorist Osama bin Laden, a fost ucis intr-o operatiune de combatere a terorismului efectuata de autoritatile Statelor Unite ale Americii la granita dintre Afganistan si Pakistan. Anuntul a fost facut de Donald Trump.