Un polițist sarb din dispozitivul de securitate al ambasadei Israelului la Belgrad a impușcat și omorat un barbat sambata, dupa ce acesta l-a ranit cu o arbaleta, a anunțat Ministerul de Interne sarb, conform AFP și Agerpres. In jurul orei 11:00 dimineața (09:00 GMT), 'un necunoscut (…) a tras cu o arbaleta asupra unui membru […]