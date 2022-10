Stiri pe aceeasi tema

- Situatia economica si militara a Rusiei se deterioreaza de la o zi la alta. Toate premisele cu care Putin a inceput razboiul cu Ucraina se dovedesc gresite si se intorc cu mare virulenta impotriva Rusiei ai a rusilor.

- Cel putin 20 de oameni au murit si alti cel putin 14 au fost raniti in urma unui accident produs, sambata, pe un drum din Columbia, anunta Politia, citata de The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite, sambata, la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi soldați au deschis focul asupra unui grup de mobilizați care se pregateau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa pro-Kremlin RIA. Incidentul mortal este doar cel mai…

- Cel putin trei oameni au fost uciși in explozia care a avariat Podul Crimeii, ce leaga Rusia de aceasta peninsula ucraineana anexata, au anuntat anchetatorii rusi, care afirma ca l-au identificat pe soferul camionului capcana.

- Confruntat cu o situație rușinoasa in Ucraina, Putin ar vrea sa faca o demonstrație de forța, posibil chiar un test nuclear in Marea Neagra. Informația a fost publicata de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times”, in condițiile in care nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear…

- Granița cu Georgia a fost inundata de ruși disperați sa scape din țara pentru a nu fi trimiși sa lupte in Ucraina. Experți in IT, ingineri și chiar și un fizician specializat in domeniul nuclear – cu toții au renunțat la locurile de munca pe care le aveau și au parasit Rusia ca sa scape de mobilizarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca Rusia ar putea evita cele mai grave consecințe ale razboiului sau impotriva Kievului, dar pentru a face acest lucru președintele Vladimir Putin trebuie sa fie oprit, relateaza Reuters și Sky News . In obișnuitul sau discurs video adresat zilnic…

- Bombardamente sangeroase au avut loc in Ucraina, de Ziua Independentei. Cel putin 25 de oameni au murit si peste 30 au fost raniti in urma unui atac cu rachete lansat asupra localitatii Ceapline, din regiunea Dnepropetrovsk.