- Cel puțin 10 oameni au fost impușcați mortal intr-un supermarket din orașul Buffalo, aflat in statul New York. Atacatorul a intrat in magazin și a inceput sa traga la intamplare. Intregul incident a fost transims live pe internet chiar de catre autorul atacului.

Atentat terorist transmis Live. Doua persoane au fost impuscate in cap si au murit pe loc. Alte sapte au fost ranite grav

- Frank R. James, in varsta de 62 de ani, a fost retinut in Manhattan, a declarat , declara un oficial din cadrul fortelor de ordine Associated Press, potrivit news.ro.Alte detalii cu privire la arestare nu erau disponibille imediat.Autoritatile din New York au anuntat miercuri ca James este principalul…

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din New York in urma unui atac armat. Potrivit unor informații preliminare ale poliției, cel puțin 13 persoane sunt ranite. Incidentul a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn. Pompierii care au intervenit dupa ce au fost anunțate degajari…

- Potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice, peste 1.680 de persoane au fost ranite, intre acestea numarandu-se 116 copii.Doar in Kiev au fost ucisi, de la inceperea conflictului pana duminica, 9 civili (printre care un copil), 4 persoane a caror identitate este necunoscuta si 18 persoane…