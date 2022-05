Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 10 oameni au fost impușcați mortal intr-un supermarket din orașul Buffalo, aflat in statul New York. Atacatorul a intrat in magazin și a inceput sa traga la intamplare. Intregul incident a fost transims live pe internet chiar de catre autorul atacului.

- Politia nigeriana il cauta pe proprietarul rafinariei ilegale de petrol unde explozia a ucis cel putin 100 de persoane, potrivit autoritatilor.Din primele date, zeci de persoane lucrau la rafinaria din statul Imo, in sudul Nigeriei, cand s-a produs explozia urmata de un incendiu urias.Bilantul mortilor…

- UPDATE, 19,25 – In Statele Unite, 16 persoane au fost ranite azi si cel putin opt au fost impuscate intr-o statie la metroul din Brooklyn, in New York. Autorul tirurilor este cautat de autoritati. Mai multi oameni au fost impuscati in aceasta dimineata la o ora de varf pe platforma statiei de metrou…

- Un atac armat a avut loc marți intr-o stație de metrou din Brookyln, in New York. Sunt cel puțin 13 raniți, sustin anchetatorii. Primele imagini arata o scena a atacului infioratoare, pasageri insangerati, in stare de soc si urme de sange pe peronul din statie. Politia i-a avertizat pe locuitori sa…

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc in orasul Sacramento din statul american California, a anuntat duminica departamentul local de politie pe Twitter. "Politistii au identificat cel putin 15 victime intr-un atac, dintre care sase au murit",…

- Inaintea bombardamentului rus de miercuri asupra spitalului de copii din Mariupol, alte doua maternitati au fost atacate si distruse in Ucraina, a declarat joi responsabilul din aceasta tara al Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie (UNFPA), Jaime Nadal, citat de AFP. Cel din Mariupol “nu este singurul.…

- Cotidianul britanic The Guardian anunta ca sunt sanse ca soldatii ucrainieni din Insula Serpilor sa fie in viata. Politia de frontiera a Ucrainei a postat pe contul de Facebook, conform cotidianului britanic, un mesaj in care spune ca are sperante serioase ca soldatii respectivi traiesc sI ca a inceput…

- Un hot de buzunare i-a furat portofelul fostului cancelar german Angela Merkel, in timp ce se afla la cumpararturi, joi, intr-un supermarket din Berlin, scrie Politico. Portofelul lui Merkel se afla in geanta care era agatata de caruciorul de cumparaturi cand i-a fost furat, potrivit tabloidului german…