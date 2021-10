Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc luni, intr-un centru comercial din Boise, nord-vestul Statelor Unite. Mai multe persoane au fost impușcate de catre un individ, care ulterior a fost reținut de polițiști. In urma atactului, doi oameni și-au pierdut viața și alți patru au fost raniți, potrivit Agerpres . Politia…

- Individul a intrat inarmat in magazinul din localitatea Collierville și a tras la intamplare in oamenii aflați acolo, dupa care s-a sinucis.Autoritațile au fost alertate la ora locala 13.30 ca este un atac armat in desfașurare intr-un magazine din Collierville, potrivit BBC .Prima mașina de poliție…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri produs, sambata dimineata devreme, in Trieste, oras in nordul Italiei. Sapte sau opt persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare grava, au transmis postul public Rai si mai multe ziare. O persoana a fost impuscata in piept, iar…

