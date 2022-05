Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane au fost ucise sambata intr-un magazin alimentar din Buffalo, statul New York (nord-estul Statelor Unite), in timp ce un barbat inarmat a deschis focul, a informat cotidianul local The Buffalo News, citand surse din politie, relateaza AFP.

- In atacul cu bomba asupra unui teatru din Mariupol, din 16 martie, aproape 600 de persoane au fost ucise, adica dublu fața de estimarea inițiala, transmit agențiile de presa internaționale. Acesta este considerat cel mai sangeros atac impotriva civililor de la declanșarea razboiului din Ucraina. Autoritațile…

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din New York in urma unui atac armat. Potrivit unor informații preliminare ale poliției, cel puțin 13 persoane sunt ranite. Incidentul a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn. Pompierii care au intervenit dupa ce au fost anunțate degajari…

- Presedintele american Joe Biden va vizita azi orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba. Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite…

- Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși, miercuri dimineața, dupa ce rușii au deschis focul asupra oamenilor care stateau la coada pentru a cumpara paine. ”La Cernihiv, intr-unul dintre microdistrictele rezidențiale, in jurul orei 10.00, rușii au tras in oamenii care stateau la coada la paine. Cel puțin…

- Cel putin 60 de persoane au murit in Republica Democrata Congo dupa ce un tren de marfa a deraiat, a anuntat sambata un administrator local, relateaza agenția germana DPA, preluata de Agerpres.Accidentul a avut loc vineri, cand trenul, care se deplasa intre satele Kitenta si Buyofwe din provincia Lualaba,…

- Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres.

- Cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost ranite in atacul rus de marti de la turnul televiziunii, la Kiev, anunta Serviciul ucrainean de stat pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP. "Potrivit unor date preliminare, cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite" in acest atac, care…