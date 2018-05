Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator a ucis zece persoane la un liceu din Santa Fe, Texas intr-un nou atac armat din SUA, scrie Reuters. Atacatorul ar fi un elev al liceului. Presa locala a relatat ca cel putin opt persoane au murit in urma atacului armat. Conform rapoartelor, atacatorul ar fi fost un elev al liceului, conform…

- Locatarul Casei Albe a confirmat astfel informatii de presa potrivit carora seful CIA s-a intalnit intr-o vizita secreta cu liderul nord-coreean la Phenian, inaintea unui summit cu Kim Jong Un. "Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta. Intalnirea a decurs foarte bine…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, informeaza Agerpres.ro. Motivele de revocare prezentate de ministrul Justitiei nu au fost de natura sa ma convinga. De altfel, in mare parte, ele nici…

- In perioada 29 martie – 11 aprilie a.c., peste 300 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au actionat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic și consum ilicit…

- „Am discutat despre acest lucru ( cu președintele - n.r) cand am avut CSAT, acum parca doua saptamani, am vorbit de atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriza. Am discutat atunci, ramanea sa stabilim doar data”, a declarat…

- O intamplare greu de crezut a avut loc ieri noapte, pe soselele din Timisoara, tinand cont de concluziile pe care le-au putut trage oamenii legii in urma investigatiilor. Internautii au raspandit in mediul online imagini cu doi tineri care au fost surprinsi in timp ce dormeau intr-o masina aflata in…

- Polițiștii sloveni au anunțat ca au reținut, joi, mai mulți oameni de afaceri italieni care ar avea legaturi cu mafia italiana și ar fi implicați in asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, scrie AFP. „Pot sa confirm ca am desfașurat percheziții in mai multe locații și am reținut persoane”, le-a…

- Polițiștii locali au mers la club. Nu pentru distracție, ci ca sa verifice societațile comerciale care desfașoara activitați de alimentație publica pe raza Municipiului Oradea. In consecința, din lipsa de autorizații pentru desfașurarea activitații, au fost nevoiți sa-și „traga obloanele”…