Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte opt au fost ranite marți, 30 noiembrie, dupa ce un elev a deschis focul intr-un liceu din orașul Oxford, statul Michigan, au declarat forțele de ordine, spunand ca tragatorul a fost arestat rapid. BREAKING: Suspect in Michigan high school shooting is a 15-year-old sophomore at the […]