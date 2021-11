Stiri pe aceeasi tema

- Un individ inarmat a deschis focul vineri seara in centrul Kosovo impotriva unui autobuz care transporta opt elevi, omorand doi dintre ei, un baiat si o fata, precum si soferul, a anuntat politia locala, noteaza AFP.

- Mama celor doi copii de o luna și trei ani, care au murit alaturi de tatal sau in accidentul cumplit de la Harlești, din Bacau, s-a stins și ea din viața la spital. Autoturismul in care se aflau a fost spulberat de un camion, fiind aruncat in afara carosabilului.

- Benone Sinulescu a murit joi, 18 noiembrie, la varsta de 84 de ani, dupa complicații in urma unei pneumonii. A trait intens, a avut mereu zambetul pe buze și poveștile la purtator. Captiva pe toata lumea cu umorul și cu harul de povestitor, iar intalnirile cu el se transformau in șuete savuroase. Nea…

- Un adevarat masacru a avut loc intr-o familie din orașul Sassuolo, provincia italiana Modena. Un barbat de 38 de ani și-a ucis soția, cei doi copii de 2 și 5 ani, soacra, dupa care și-a luat viața.

- Un barbat in varsta de 30 de ani s-a stins din viața, dupa ce mașina de teren in care se afla s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc vineri seara, 29 octombrie, intre localitațile Chisidia și Paiușeni, din județul Arad. La bordul autoturismului se mai aflau doi pasageri in momentul tragediei, respectiv…

- Virusul SARS-CoV-2 face victime și in randul celor mici. De la inceputul pandemiei, 15 copii cu varsta de pana in 9 ani au decedat in urma infectarii. Alte 18 decese au fost inregistrate in randul elevilor cu varsta cuprinsa intre 10 și 19 ani. In țara noastra, la momentul actual sunt internați 1.881…

- Un accident rutier a avut loc la Cluj, acolo unde un barbat in varsta de 67 de ani care circula cu un moped s-a stins din viața in urma unui impact violent cu un autoturism. Implicați in accidentul rutier au mai fost și o femeie de 63 de ani, dar și un barbat in varsta de 53 de ani, una dintre victime…

- Noi decese inregistrate la Constanta.Potrivit autoritatilor, 20 de persoane au pierdut lupta cu boala SARS CoV 2, pe raza judetului Constanta.Victimele aveau varste cuprinse intre 40 si 92 de ani. Patru dintre ele nu aveau antecedente patologice cunoscute.De la debutul pandemiei, in judetul Constanta,…