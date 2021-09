Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața a avut loc un atac armat la o universitate din orașul Perm, Rusia. Potrivit informațiilor din presa locala, 8 persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite. Studenții au sarit de pe geamurile cladirii pentru a scapa de atacatori. Imaginile revoltatoare au ajuns imediat in mediul…

- ”Luni, o persoana neidentificata a intrat in cladirea universitații și a deschis focul. Unii studenți s-au inchis in salile universitații pentru a se ascunde de atacator. Alții au sarit pe ferestre”, a declarat o sursa pentru agenția TASS, potrivit HotNews.ro.Imagini care circula pe rețelele de socializare…

- Actorul francez Gerard Depardieu, care are si cetatenie rusa, a votat la alegerile parlamentare din Rusia. El și-a exprimat opțiunea la Ambasada Rusiei la Paris. Depardieu a fost surprins in imagini de jurnalistul Francis Scarr . In other news, Russian national Gerard Depardieu has arrived at the embassy…

- Șeful diplomației ruse Serghei Lavrov are o relație extraconjugala cu o femeie bogata ce exercita o puternica influența asupra ministerului afacerilor externe de la Moscova. Femeia, Svetlana Polyakova, este proprietara mai multor reședințe de lux în ciuda salariului modest de la minister și a…

- Ministrul rus al Situatiilor de Urgenta Evgheni Zinicev a murit salvand o persoana, in cursul unui antrenament, a anuntat miercuri ministerul intr-un comunicat transmis agentiilor ruse de presa, relateaza AFP. Ministrul ”a murit in mod tragic in serviciu, la Norilsk, in timpul unui exercitiu interministerial…

- Șase persoane au fost ranite la un supermarket din Auckland, Noua Zeelanda, dupa un atac cu cuțitul comis de un extremist care se afla în vizorul poliției. Atacatorul a fost împușcat mortal de polițiștii sosiți la fața locului. Imaginile distribuite pe rețele sociale arata oamenii îngroziți,…

- Guvernul de la Moscova a anunțat ca va cere permisiune de zbor in Afganistan la inceputul lunii septembrie pentu studenții care vor sa studieze in Rusia. Anunțul privind permisiunea de zbor din Afganistan in Rusia a fost facut de Ambasada Federatiei Ruse la Kabul. Recucerirea puterii de catre talibani…

- Tragedie in Rusia. Noua bolnavi de COVID-19 au murit sufocați intr-un spital, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse. Conform autoritaților, bolnavii erau intubați și nu puteau respira singuri. Noua persoane infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, dupa ce…