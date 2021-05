Un atac armat a avut loc, marți, intr-o școala din Rusia. Au fost trase focuri de arma in orasul Kazan. In urma atacului armat șase copii si un profesor au murit, potrivit unor informatii preliminare, informeaza agentiile de presa ruse si AFP. „Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit un profesor si sase copii”, a declarat pentru TASS o sursa din cadrul serviciilor pentru situatii de urgenta, informeaza Agerpres. O alta sursa, din cadrul politiei, a declarat ca “doi necunoscuti au deschis focul”. „Exista victime, numarul lor si detaliile (atacului) sunt in curs de precizare”, a…