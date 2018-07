Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat dupa ce un barbat inarmat neidentificat a atacat marti Camera de comert din orasul Osmaniye, situat in sudul Turciei, transmite agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, citata de dpa. Persoana decedata este vicepresedintele Camerei de comert, in timp ce seful biroului regional…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…

- Noua migranti care incercau sa ajunga in Europa la bordul unei ambarcatiuni si-au pierdut viata duminica atunci cand vasul lor s-a scufundat pe coasta mediteraneana a Turciei, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de AFP. Agerpres noteaza ca ambarcatiunea cu 15 persoane la bord s-a…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat, marti, ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un cutremur de magnitudinea 5.2 pe scara Richter a afectat provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Au fost ranite 39 de persoane iar unele cladiri au fost avariate, conform agentiei de stat Anadolu.

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, marti si miercuri, unde se va intalni cu omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, anunța Reuters, care citeaza un comunicat emis de Kremlin. Cu ocazia vizitei, președinții Turciei și Rusiei urmeaza…