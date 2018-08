Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 15 au fost ranite, dupa un atac armat intr-o cladire guvernamentala din orasul Jalalabad din estul Afganistanului, in cadrul caruia cel putin 40 de persoane au fost luate ostatice, relateaza Reuters.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel putin 21 de persoane au murit si alte 35 sunt date disparute in apele din jurul insulei-statiune Phuket dupa ce o furtuna a rasturnat o barca plina de turisti, scrie The Guardian. Comandantul politiei...

- Autoritațile din capitala Keniei, Nairobi, afirma ca trei persoane și-au pierdut viața, dupa ce o cladire s-a prabușit din senin, duminica dimineața. Numarul victimelor ar putea sa creasca, forțele de ordine nereușind inca sa epuizeze intreaga zona in care se efectueaza cautarile dupa victime.

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea…