Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, trenul care circula pe relatia Suceava-Putna si un autoturism au intrat in coliziune pe raza municipiului Radauti.In autoturismul care a fost implicat in accident se aflau cinci persoane, dintre care doi copii.Toate persoanele aflate in masina…

- Patru barbati au murit impuscati intr-un schimb de focuri in timpul noptii de sambata spre duminica pe o plaja din nordul Albaniei, in timp ce alti doi au fost raniti, a anuntat politia, citata de media albaneze, potrivit DPA. Pe plaja Velipoje din apropiere de Shkoder, membrii a doua familii care conduc…

- Doua persoane au fost ucise intr-un atac armat comis in centrul orasului Espelkamp din vestul Germaniei, iar atacatorul a fugit, a anuntat ziarul Bild, citand surse din cadrul politiei, relateaza Reuters.

- Noi detalii au ieșit la iveala despre cazul celor trei persoane care au fost ucise, in localitatea Ardea, aflata in apropierea Romei, de catre un tanar cu probleme psihice. Evenimentul Zilei a scris, duminica, despre situația celor doi copii, in varsta de cinci ani, respectiv zece ani, care au fost…

- Doi copii si un batran au fost impuscati mortal pe o strada dintr-o comuna de langa Roma. Autorul atacului a fost gasit decedat intr-o casa din apropiere. Din primele informații se pare ca atacatorul s-ar fi sinucis. Poliția urma sa descinda la locuința cu pricina. Barbatul se baricadase timp de cateva…

- Un baietel de doi ani este cautat de peste 100 de politisti, jandarmi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj , dupa ce a plecat de acasa, din Floresti, ca sa se joace, dar acum e de negasit.

- Covid-19, care a facut oficial 581.000 de la inceputul anului 2020 in Statele Unite, a „ucis fara indoiala” mult mai mulți oameni in Statele Unite, cea mai afectata țara din lume, a transmis consilierul medical al Casei Albe, Dr. Anthony Fauci. Intrebat despre un nou studiu publicat saptamana…

- Un elicopter al Fortelor Aeriene din Zimbabwe s-a prabusit, vineri, pe o casa, informeaza Reuters. Trei membri ai echipajului si un copil au murit dupa ce elicopterul s-a prabusit pe o casa din Arcturus, o zona agricola, la aproximativ 30 de kilometri est de capitala Harare, au spus Fortele…