Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, inclusiv un copil, au fost ucise si mai multe ranite dupa ce un sofer palestinian a intrat vineri cu masina intr-un grup de oameni care asteptau intr-o statie de autobuz de la periferia Ierusalimului, au anuntat serviciile de urgenta israeliene, scrie News.ro. „Toata lumea era intinsa…

- Șofeul a fost neutralizat, a transmis presa locala, potrivit Mediafax. Un medic voluntar al serviciului de ambulanța United Hatzalah, Ariel Ben-David, a declarat pentru Radio Armata: "Toata lumea era intinsa, in stare foarte grava. Spre regretul nostru, un copil nu a supraviețuit".Poliția a declarat…

- Luni, 6 februarie: 4:17, ora locala: Cutremurul cu magnitudinea 7,8 lovește in apropierea orașului Gaziantep din sudul Turciei, dar cutremurari puternice sunt resimțite in Siria , Liban , Cipru și Irak și provinciile din jurul Kahramanmaras. In Siria, exista rapoarte privind prabușirea unor cladiri…

- Armata israeliana a transmis ca a ucis mai multe persoane pe care le-a descris drept luptatori inarmati, in timpul unui raid asupra unei tabere de refugiati din Cisiordania ocupata. Oficialii au declarat ca soldatii incercau sa captureze militanti Hamas suspectati ca incercasera sa planuiasca un…

- Un scandal sta sa izbucneasca la Biblioteca Județeana „Dinicu Golescu” Argeș la nici doua luni de la plecarea managerului Octavian Mihail Sachelarie. Tensiunile care s-au acumulat la nivelul unor salariați iși au originea in modul de lucru al celei care conduce acum, cu titlu interimar, aceasta nobila…

- In urma a noi ciocniri in Israel cu forțele de securitate s-a ajuns ca doi palestinieni sa fie impușcați mortal. Un militant in varsta de 20 de ani al grupului islamist Hamas care a incercat sa atace cu un cuțit militari israelieni a fost impușcat mortal intr-un incident produs in apropierea coloniei…

- Noul ministru israelian de extrema-dreapta al securitații naționale, Itamar Ben-Gvir, a vizitat marți (3 ianuarie), pentru scurt timp, complexul moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, un loc venerat și de evrei, ceea ce a provocat o condamnare vehementa din partea palestinienilor și a mai multor țari arabe.…

- Cel putin doua persoane au murit și alte patru sunt ranite, dupa ce au fost trase focuri de arma intr-un cartier central al Parisului, a declarat vineri procurorul. Principalul suspect este un barbat in varsta de 69 de ani. Mai multe focuri au fost trase in centrul Parisului cu puțin timp inainte…