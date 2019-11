Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit luni în timpul unui atac armat la un supermarket Walmart din Duncan, a anunțat presa locala citând surse din cadrul poliției din Oklahoma, relateaza AFP. Potrivit șefului de poliție Danny Ford, citat de catre televiziunea locala TNN-ABC, cele trei persoane au fost…

- Cel puțin patru persoane au murit și alte șase au fost ranite in orașul Fresno din statul american California in urma unui atac armat, informeaza CNN.Citește și: Chile, zguduita de o criza sociala fara precedent - Liderul chilian condamna violențele comise de poliție: 'A fost un recurs excesiv…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si trei ranite intr-un atac armat care a avut loc sambata dimineata la New York, informeaza politia din metropola americana, confirmand informatii anterioare din media, relateaza AFP.Atacul armat s-a produs in Brooklyn, dimineata devreme, in proximitatea…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP. Atacul armat s-a produs in Brooklyn, in proximitatea unui...

- Un atac armat deosebit de violent comis in urma cu puțin timp a dus la decesul a patru persoane și ranirea a inca trei. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții (mai exact, la ora locala 07.06) pe Utica Avenue din cartierul new-yorkez Brooklyn, a informat CNN. Deocamdata nu se cunoaște identitatea…

- 'Noua atinsi de gloante, patru morti', a anuntat pe Twitter politia din Kansas City. Un purtator de cuvant al politiei a declarat pentru canalul local de televiziune KSHB ca nu a fost arestat deocamdata niciun suspect si ca nu se stie daca a fost un singur atacator. Suspectul sau suspectii au intrat…

- Un nou atac cu urmari grave in SUA care pune in discutie detinerea armelor de foc. Patru persoane au fost ucise si alte cinci ranite intr-un atac armat petrecut in noaptea de sambata spre duminica intr-un bar din Kansas, conform informatiilor furnizate de politia locala si de media, transmite AFP.…

- Dupa atacul din 3 august, soldat cu 22 de morți, un nou atac armat, fara o cauza divulgata de poliție, a avut loc sambata in Texas. Un tanar alb cu varsta in jur de 30 de ani a ucis 4 persoane (a cincea a decedat in spital) si a ranit alte 21 sambata, intr-un atac armat produs in vestul statului Texas,…