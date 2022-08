Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise si alte trei ranite, duminica, de catre o persoana care a deschis focul intr-un centru comercial din statul american Indiana, au declarat oficiali locali, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cinci persoane au fost ucise si cel putin 16 spitalizate in focuri de arma la o parada de 4 iulie din suburbia Highland Park a orasului Chicago, au declarat oficiali locali, relateaza Reuters.Municipalitatea din Highland Park a anuntat pe site ul sau ca cinci persoane au murit si 16 au fost transportate…

- Teroare in capitala Danemarcei. Trei oameni au murit si mai multi au fost raniti, dupa ce un tanar de 22 de ani a deschis focul intr-un centru comercial. Politia a reusit sa prinda suspectul si ia in calcul inclusiv ipoteza unui atac terorist.

- Atac armat in capitala Danemarcei. Poliția daneza anunța ca mai mulți oameni au fost impușcați intr-un centru comercial. Martorii spun ca au auzit zgomote puternice care i-au pus pe fuga, in timp ce zeci de polițiști au ajuns la fața locului și au blocat circulația in zona.

- Cel putin doua persoane au murit si 20 au fost ranite luni intr-un tir cu o racheta ruseasca asupra unui centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk, a declarat un oficial de rang inalt, relateaza Reuters si AFP.