Stiri pe aceeasi tema

- Schimbul de focuri a avut loc la intrarea in "French Quarter", un cartier foarte apreciat de turisti, in weekend-ul de Ziua Recunostintei. "La ora 03.21 (09.21 GMT), ofiterii NOPD (New Orleans Police Department) aflati in apropiere au raportat focuri de arma. Venind la fata locului, politistii…

- Cel puțin 11 persoane au fos impușcate, duminica dimineața, la New Orleans, statul american Louisiana, dintre care doua se afla in stare grava, potrivit ABC News. Incidentul a avut loc in jurul orei 3 dimineața, in Cartierul Francez, o zona cunoscuta pentru viața de noapte activa. Suspectul a deschis…

- Poliția din New Orleans a anunțat ca cel puțin 11 oameni au fost impușcați intr-un atac armat care a avut loc in centrul turistic al Cartierului Francez, transmite BBC.Un barbat a tras cu arma in mai multe persoane, la primele ore ale dimineții de duminica. Presa americana a citat un ofițer de poliție…

- Cel putin noua persoane au fost impuscate, dintre care mai multe mortal, intr-un atac armat care a avut loc duminica seara intr-o resedinta din orasul Fresno, in statul american California, a anuntat politia, potrivit AFP si Reuters, care citeaza si un bilant din media

- Un individ a deschis focul, joi, intr-un liceu din statul american California, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa locala, potrivit Mediafax. Cel putin sapte persoane au fost impuscate in incidentul armat produs in Liceul Saugus din orasul Santa Clarita.Numeroase…

- Polițiștii au arestat un barbat de aproape 80 de ani, suspectat ca a deschis focul la o moschee din sud-vestul Franței. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, noteaza presa franceza, citata de Agerpres. Incidentul a avut loc, luni, in jurul orei locale 15 (ora 16, ora Romaniei), dupa ce un barbat…

- Patru persoane și-au pierdut viața si alte cinci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc, duminica dimineata, intr-un bar din Kansas. Impuscaturile au fost raportate Politiei din Tequila...

- Cel puțin doua persoane au murit și alte opt au fost ranite, sambata, in urma unui atac armat petrecut intr-un bar din orașul Lancaster din statul american Carolina de Sud, au informat oficiali locali, conform Mediafax.