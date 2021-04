Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul intr-un depozit al unei firme de curierat din Indianapolis, capitala statului Indiana, la sud de Chicago, joi, catre ora locala 23.00, si a ucis opt persoane, dupa care s-a sinucis, anunta politia, relateaza AFP.

- Conform NBC News , surse din Poliție spun ca in acest moment nu mai exista un pericol iminent pentru comunitatea din Indianapolis. A existat și un martor la incidentul armat, care spune ca l-a vazut pe agresor. Acesta a spus ca a fugit din cladirea FedEx din Indianapolis, nu inainte de a vedea o victima…

- Doua persoane au fost impuscate luni in fata unui spital din Paris, una dintre ele fiind ucisa, au declarat surse din politie, citate de Reuters si AFP. Sursele citate au precizat ca o persoana a fost impuscata mortal, iar o alta a fost ranita si beneficiaza de ingrijiri medicale la spitalul…

- Doua persoane au fost împușcate în fața unui spital din Paris, a declarat agenției Reuters o sursa din cadrul poliției din capitala Franței.Potrivit sursei, una dintre persoane a murit, iar alta este ranita și tratata la spitalul Henry Dunant, unitatea medicala în fața careia…

- Azi-noapte a avut loc un nou atac armat in Statele Unite. Zece oameni, printre care si un politist, au fost ucisi intr-un supermarket. Ultimul incident de o asemenea gravitate, din Colorado, a avut loc acum doi ani.

- Cinci oameni au fost raniți marti in urma unui atac armat intr-o clinica din orașul Buffalo, statul american Minnesota. Poliția a reținut un suspect, un localnic in varsta de 67 de ani, care a mai avut in trecut probleme cu legea, scrie abcnews.go.com . Un barbat, in varsta de 67 de ani, a deschis focul…

