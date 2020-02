Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar altele sunt ranite in urma unui atac armat produs luni la bordul unui autocar, in statul american California, informeaza postul NBC News, potrivit MEDIAFAX.Incidentul a avut loc la bordul unui autocar al companiei Greyhound care circula intre Los Angeles si…

- Autobuzul, care transporta 40 de pasageri, facea curse din Los Angeles spre San Francisco. Luni dimineata, in jurul orei locale 1:30, un barbat inarmat a deschis focul asupra vehiculului, a preciza un purtator de cuvant al Politiei de Autostrazi a statului California, relateaza CNN. Agresorul…

- Un atac armat s-a produs marti in Jersey City, in statul american New Jersey, iar autoritatile depun eforturi pentru capturarea autorului, informeaza CNN si USA Today, anunța MEDIAFAX.Un individ a deschis focul la intamplare spre trecatori, in zona Martin Luther King / Bidwell din Jersey City.…

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un incident armat produs vineri intr-o unitate militara din statul american Florida, anunta surse citate de presa americana.Un individ a deschis focul, vineri, in Baza aeriana Pensacola din Florida, informeaza postul ABC7, transmite mediafax.ro. Citește…

- Acțiune in desfașurare la Stația Aeriana Navala dinPensacola, Florida, unde o persoana a deschis focul, scrie CNN. "Pot confirma ca exista un tragator activ pe NASPensacola și se intampla chiar acum", a declarat Amber Southard,purtatorul de cuvant al biroului șerifului din regiune.Porțile de acces catre…

- Potrivit primelor date anuntate de presa locala, un suspect a intrat in curtea din spate a unei resedinte unde se adunasera circa 35 de persoane pentru a urmari un meci de fotbal si au deschis focul. Atacatorul a fugit si este cautat de Politie. loading...

- Adolescentul de 16 ani care a deschis focul, joi, in curtea liceului sau dintr-o localitate din apropiere de Los Angeles, provocand moartea a doi colegi si ranirea altor trei inainte de a incerca sa se...

- Un adolescent de 16 ani care si-a ucis joi doi colegi de clasa si a ranit alti trei la un liceu din Santa Clarita, California, chiar de ziua sa, inainte de a se impusca in cap, a murit vineri la spital, a anuntat biroul serifului din tinutul Los Angeles, transmite Reuters potrivit news.ro“Nathaniel…