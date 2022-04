Stiri pe aceeasi tema

- O investigație preliminara arata ca cinci persoane au fost impușcate și un posibil dispozitiv de fum a fost detonat in stația de metrou din Brooklyn, potrivit unui inalt oficial al poliției. O a doua sursa a declarat pentru CNN ca 13 persoane au fost impușcate și o persoana este in stare critica dupa…

- Mai multe persoane au fost impușcate și mai multe dispozitive explozive nedetonate au fost gasite intr-o stație de metrou din orașul New York, scrie Reuters. Departamentul de pompieri din New York spune ca a raspuns la un apel de urgența care semnala fum la o stație de metrou și a gasit mai multe victime…

- Mai multe persoane au fost impuscate, marti, intr-o statie de metrou din orasul american New York, iar in zona au fost depistate si dispozitive explozive, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. Incidentul a avut loc in statia de metrou 36, situata in zona Sunset din New York. Politia a…

- Mai multe persoane au fost impuscate marti intr-o statie a metroului din New York, unde au fost gasite dispozitive explozive, relateaza media locale, citand surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din Brooklyn și mai multe dispozitive nedetonate au fost gasite, de asemenea, la fața locului potrivit pompierilor și surselor forțelor de ordine, transmite NBC New York

- Ministerul rus de Externe i-a transmis, luni, ambasadorului Statelor Unite la Moscova ca relațiile dintre SUA și Rusia sunt pe punctul de a fi rupte, dupa ce Joe Biden a afirmat ca Vladimir Putin este un criminal de razboi, potrivit Sky News. Rusia a invocat afirmații „inacceptabile” și „nedemne” de…

- Un bombardament al fortelor ruse a distrus fatada statiei de metrou Lukyanivska si birourile din cadrul acesteia, a anuntat, pe contul de Twitter, reteaua de metrou din Kiev, citata BBC. Statia Lukyanivska este destul de aproape de centrul Kievului si a fost inchisa din cauza avariilor suferite. Увага!…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…