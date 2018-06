Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat la un festival in New Jersey, Statele Unite. Doi barbați au deschis focul asupra mulțimii adunate la un festival al artelor in orașul Trenton. Poliția a anunțat ca o persoana a fost ucisa și cel puțin 20 ranite. Atacatorii au fost arestați, scrie BBC News. Polițiștii spun ca cel puțin doi…

- Un atac armat a avut loc in New Jersey unde aproximativ 1000 de persoane participau la un festival. Cel putin o persoana si a pierdut viata si alte 20 au fost ranite. Potrivit Antena3.ro, un individ a deschis focul la un festival de arte. Patru persoane, inclusiv un copil de 13 ani sunt acum in stare…

- Un politist german a deschis focul asupra unui barbat duminica in Catedrala din Berlin, au indicat media si o purtatoare de cuvant a politiei, relateaza DPA, Reuters si AFP. Circumstantele incidentului nu sunt clare.

- Atac la Liege in Belgia. Un barbat a impușcat mortal doi polițiști și a luat prizoniera o femeie. Barbatul ar fi fost neutralizat de forțele de ordine, scrie presa internaționala Poliția din Liege a confirmat ca barbatul care a deschis focul, marți dimineața pe bulevardul

- Un individ a deschis focul, marti dupa-amiaza, dintr-un apartament in care s-a baricadat, in zona Panama City, in statul american Florida, anunta autoritatile. O persoana a fost ranita si este spitalizata, a declarat Caitlin Lawrence, un purtator de cuvant al Primariei din Panama City.…

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr-un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care purta doar…

- Patru persoane au murit joi la Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un profesor universitar a deschis focul asupra unor colegi din instituția de învațamânt. Atacatorul este un cercetator din cadrul universitații, informeaza agentia de presa turca…