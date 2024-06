Stiri pe aceeasi tema

- Sase politisti si un preot ortodox au fost ucisi, iar alti 12 politisti au fost raniti in atacurile comise duminica de barbati necunoscuti asupra a doua biserici ortodoxe, a unei sinagogi si a unui post al politiei rutiere in orasele Derbent si Mahacikala din Daghestan, republica majoritar musulmana…

- Apar primele filmari de la atacul din Rusia, din Daghestan. Pe imaginile video publicate pe rețelele de socializare apar mai mulți barbați care se impușca pe strazi cu Poliția rusa. #SONDAKIKA ???? Dagistan'in Derbent kentinde militanlarin Rus polisine saldirdigi an. pic.twitter.com/1HhENXP3jF—…

- Doi ofițeri de poliție au fost uciși, iar un altul a fost ranit, dupa bombardarea unei sinagogi, a unei biserici din Daghestan (Rusia), dar și asupra unui post de poliție, a informat duminica serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Interne din Daghestan pe canalul Telegram.

- Cinci persoane au fost ucise, iar una ranita intr-un atac armat la Acapulco, in sudul Mexicului, la trei zile dupa descoperirea a zece corpuri in diverse cartiere din acest oras, prada a flagelului crimei organizate, anunta parchetul, relateaza AFP, conform news.ro.

- Sute de ofițeri de poliție cauta mai mulți barbați inarmați care au atacat, marți, o mașina in care se aflau prizonieri, langa Rouen, in Franța. Un condamnat, poreclit „Musca”, a scapat in timpul raidului, potrivit BBC și SkyNews.

- O evadare din inchisoare s-a soldat cu doi ofițeri uciși și un deținut fugar in Franța. Alți trei ofițeri au fost grav raniți in urma „atacului cu mașina de asalt” pe o autostrada din Eure, in nord-vestul Franței.