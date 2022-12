Atac armat în Paris. Sunt morți și răniți Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Parisului cu puțin timp inainte de pranz, vineri, provocand moartea a doua persoane și ranirea a cel puțin trei. Un barbat a fost arestat, au precizat surse din poliție. Evenimentele au avut loc strada Enghien, in arondismentul 10, in centrul capitalei. Atacul ar fi avut […] The post Atac armat in Paris. Sunt morți și raniți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Incidentul s-a petrecut in plina zi, in centrul Parisului, in plina strada. Din informatiile existente, in zona se afla un centru cultural Kurd. Pana in prezent nu se cunosc motivele atacului si nici identitatea barbatului. ”Sapte-opt focuri de arma pe strada. Este o panica totala. A, ramasi inchisi…

- Un barbat a deschis focul vineri dimineața, pe strada Enghien, in arondismentul 10 din Paris. Cel puțin doi oameni au murit și alți patru au fost raniți, au anunțat autoritațile franceze, relateaza postul BFMTV și publicația Le Parisien.Potrivit primelor informații, impușcaturile au avut loc in apropierea…

