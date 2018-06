ATAC ARMAT în oraşul suedez Malmo: sunt mai multe victime Potrivit politiei suedeze, patru persoane au fost ranite in cursul unui atac cu arme de foc, in centrul orasului - unul dintre cele mai mari din Suedia. Politia nu are inca date exacte despre acest atac. Nu se stie motivul pentru care s-au tras focurile de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor. Autoritatile au spus doar ca sunt persoane ranite, dar nu au dat detalii despre incident. Politia nu are o pista sigura privind acest atac. Intr-un comunicat al politiei suedeze se arata ca cel putin patru persoane au fost ranite de gloante, in urma unui schimb de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite luni dupa-amiaza pe drumul care leaga localitatea Sarbova de Lugoj. Accidentul s-a produs la o intersectie din localitatea Hitias, au anuntat reprezentantii IPJ Timis. Mai multe echipaje de salvare, dar si o echipa de descarcerare au fost trimise la locul accidentului. Cele…

- 14:41 Un scandal intre mai multe persoane a avut loc astazi in centrul municipiului Targu Jiu. Polițiști din cadrul Poliției municipiului Targu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe bulevardul Constantin Brancuși din localitate a avut ...

- ”Un individ a agresat cinci persoane in aceasta seara (sambata seara, n.r.), puțin dupa ora 21.00, in arondismentul 2 Paris, in cartierul Monsigny. Poliția a intervenit prompt și a ripostat, atacatorul fiind ucis. Una dintre victimele atacului a murit din cauza ranilor multiple. Doua persoane au fost…

- Politia americana a difuzat miercuri o inregistrare video cu momentul in care fortele de ordine au intrat intr-o camera a hotelului Mandalay Bay din Las Vegas (statul Nevada) din care, la 1 octombrie anul trecut, Stephen Paddock a impuscat mortal 58 de persoane.

- Un barbat a tras focuri de arma in centrul Nisei cu un pistol de alarma in urma unei dispute care a provocat panica pe o strada din centrul orasului, precum si ranirea a peste zece persoane. Politia a informat ca ar fi intre zece si 12 persoane ranite in panica provocata de focurile de arma, accidentandu-se.…

- Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere de la unul dintre atacuri arata cum o femeie isi plimba linistita copilul in carucior, iar un individ se apropie de ea. Barbatul profita ca mama se sperie si ii fura telefonul din buzunar.

- Autoritatile se asteapta la o aglomerare a punctelor de trecere a frontierei in perioada Pastelui, iar in vestul tarii traficul s-ar putea dubla, astfel ca personalul a fost suplimentat si se va lucra la capacitatea maxima a punctelor de control. Politistii de frontiera se asteapta ca traficul sa…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, patru fiind in stare grava, dupa ce un autoturism a intrat cu viteza intr-un autocar, in centrul orasului german Hamburg, informeaza publicatia Die Welt. Un autoturism marca Mercedes a intrat cu viteza luni dupa-amiaza intr-un autocar oprit. …