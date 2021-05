Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul atacator a fost ucis, insa "numarul exact al mortilor si ranililor" nu a fost confirmat oficial, a precizat Russell Davis de la politia comitatului Santa Clara, precizand ca este vorba despre informatii "preliminare". Atacul a avut loc in apropierea unei incinte apartinand Valley Transportation…

- Mai multe persoane au fost impuscate mortal si altele au fost ranite dupa ce o persoana inarmata a deschis focul, miercuri, la San Jose, in statul California, intr-un spatiu gestionat de Autoritatea de transport din comitatul Santa Clara din apropierea celui mai mare aeroport din oras, relateaza Reuters,…

- Atac armat soldat cu mai multe victime la un liceu din orașul rus Kazan. De teama autorilor atacului armat, mai mulți elevi au sarit pe geam, de la etajul trei al cladirii. Mai mulți elevi și un profesor au fost impușcați mortal, intr-o școala din orașul Kazan. Unul dintre autorii atacului armat a…

- ​Apple va lansa luni iOS 14.5, unul dintre cele mai importante update-uri din ultimii ani, iar acest update va conține noi reguli de confidențialitate care le vor da userilor mai multa putere de decizie despre cum vor fi folosite datele lor. Facebook s-a declarat furioasa de schimbare, iar episodul…

- Zeci de protestatari au fost impuscati mortal de fortele de ordine, sambata, in Myanmar, iar Centrul Cultural american din Yangon (Rangoon), cel mai mare oras al tarii, a fost vizat de un atac armat. Cel putin 80 de persoane au fost impuscate mortal de fortele de ordine, sambata, in mai multe…

- Fortele de securitate din Myanmar au deschis focul vineri si au ucis opt persoane in timpul unei confruntari care a avut loc in orasul Aungban (centru) cu opozanti ai puciului militar din 1 februarie, a relatat portalul de stiri Myanmar Now, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Sapte oameni…

- In timp ce conducea autoturismul in localitatea Vercicani din orasul Liteni, in dreptul unui imobil, un barbat de 53 de ani din comuna Vorona, a surprins si accidentat mortal un barbat de 51 de ani din orasul Salcea, care se deplasa in calitate de pieton pe partea carosabila. Dupa producerea accidentului…

- Pandemia de coronavirus a dat intreaga lume peste cap, iar sanatatea, poate inainte ușor ignorata, a ajuns acum in prim plan. Cum sa avem grija de sanatatea noastra și sa ne depașim teama de a accesa servicii medicale? MedLife a conceput mai multe programe de sprijin atat pentru companii, cat și pentru…