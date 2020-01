Atac armat în orașul german Rot am See: Cel puțin șase persoane au fost ucise. Suspectul a fost arestat Mai multe persoane au fost ranite și câteva ar fi murit dupa un incident armat ce a avut loc vineri în Germania, a informat, poliția, adaugând ca suspectul a fost reținut.



Incidentul a avut loc la ora locala 12.45, aproape de o cladire din orașul Rot am See din statul federal Baden-Wuerttemberg, transmite Reuters.



Presa germana, preluata de AFP, afirma ca cel puțin șase oameni au fost uciși.



Poliția din orașul vecin Aalen a transmis ca incidentul pare sa fie legat de o &"relație personala&" între cei implicați, precizând ca nu exista indicii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma in orasul Rot am See din sudul Germaniei si o persoana suspecta a fost arestata, informeaza vineri dpa.Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- Cel putin 13 persoane au fost ucise si alte circa 20 ranite in urma unui atentat cu bomba comis vineri intr-o moschee dintr-o localitate situata in apropierea orasului pakistanez Quetta, informeaza AFP si Reuters, citate de agerpres.ro.

- Cel puțin 13 persoane au fost ranite in urma atacului armat care a avut loc duminica intr-o zona rezidențiala din orașul american Chicago, a anunțat Poliția locala, citata de CNN, potrivit MEDIAFAX.Potrivit Departamentului de Poliție Chicago, atacul a avut loc in timpul unei petrecerei care…

- Poliția daneza a arestat miercuri aproximativ 20 de persoane suspectate de planificarea unui atentat terorist pe teritoriul Danemarcei, in cadrul unei operațiuni la nivel național, au informat oficiali din domeniul securitații, citați de site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Cel puțin șase persoane au murit in urma unui atac armat intr-un spital. Atac a avut loc in orașul industrial Ostrava, situat in nord-estul Cehiei, a anuntat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, citat de postul de radio public ceh, relateaza Reuters. UPDATE: Suspectul in cazul atacului comis marti…

- Poliția din New Orleans a anunțat ca cel puțin 11 oameni au fost impușcați intr-un atac armat care a avut loc in centrul turistic al Cartierului Francez, transmite BBC.Un barbat a tras cu arma in mai multe persoane, la primele ore ale dimineții de duminica. Presa americana a citat un ofițer de poliție…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șase au fost ranite in urma unui atac comis marți dimineața, ce a vizat o cladire din capitala siriana Damasc, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.ro.Cladirea se afla in apropierea ambasadei libaneze, intr-o zona in care se afla…