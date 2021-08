Atac armat în masă, în Marea Britanie Sase persoane au fost ucise joi seara intr-un incident armat petrecut in orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept „socant”. Potrivit Reuters, doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit din cauza ranilor prin impuscare la locul incidentului, a declarat politia din Devon si Cornwall intr-un comunicat. O alta femeie, care a fost transportata la spital, a decedat la scurt timp. Politia a descris impuscaturile drept „un incident grav cu arme de foc” si a declarat ca situatia este sub control. Politistii au precizat ca incidentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

