Stiri pe aceeasi tema

- IMAGINI: Clipe de GROAZA pentru o familie din Borsa. FOCURI de ARMA in plina noapte asupra unei locuintei si a membrilor acesteia Azi-noapte in jurul orei 2,40 mai multi indivizi ,cu cagule, au tras doua focuri de arma inspre casa unui localnic din Borsa. Din informatiile noastre, doi indivizi cu…

- Grupul de produse de lux Kering a fost obligat in instanta sa ii plateasca lui Hedi Slimane 11,5 milioane de dolari (9,3 milioane de euro), suma pe care o datora designerului pentru ultimul an pe care acesta l-a petrecut la carma casei de moda Saint Laurent, transmite AFP.

- Jandarmii Gruparii Mobile au depistat noaptea trecuta doi barbati care braconau pe fondul de vanatoare Ersig din județul Caraș-Severin. Cei doi braconieri au fost observati la cateva minute dupa miezul nopții iar, la vederea echipajului de jandarmi, au incercat sa fuga. Jandarmii au fost nevoiti sa…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 2 martie a.c., in jurul orei 17.30, lucratori din cadrul Sectorului…

- ADVERTORIAL: Severica Covaciu, senator PMP Maramureș, ia atitudine : solicitare adresata Ministrului Culturii privind alocarea de fonduri pentru reabilitarea casei memoriale George Pop de Basesti! Severica Covaciu, senator PMP Maramureș, a adresat o solicitare Ministrului Culturii, privind alocarea…

- Miercuri seara, la ora 23, au expirat codurile de ninsori și viscol, dar a ramas în vigoare și chiar a fost prelungita avertizarea de ger cumplit. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, miercuri, informarile meteo, valabile pentru mai multe județe din țara. Potrivit ANM, valul…

- Un necunoscut a impuscat mortal patru femei intr un atac armat la Kizliar, in nordul Daghestanului, republica instabila din Caucazul rus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de dpa si AFP, informeaza Agerpres.ro. Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal…

- Patru focuri de arma au fost trase de politistii de frontiera pentru retinerea unor suspecti care au atacat o patrula, lovindu-i pe agenti si stropindu-i cu benzina, in momentul in care au fost depistati in zona de granita cu Ucraina. Mai multi sustinatori ai atacatorilor s-au adunat la locul incidentului,…