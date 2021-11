Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi și șoferul autobuzului au fost uciși vineri seara dupa ce un barbat a deschis focul asupra vehiculului in centrul Kosovo, potrivit AFP, citata de Agerpres . Un alt adolescent, in varsta de 14 ani, a fost ranit, dar se afla in stare stabila, dupa cum a declarat reprezentantul unui spital din…

- Un elev de 14 ani a fost si el ranit, dar starea lui este stabila, a declarat pentru televiziunea de stat RTK Skender Dreshaj, responsabilul unui spital din apropierea locului atacului.Potrivit presei locale, barbatul inarmat purta o masca si era inarmat cu un pistol-mitraliera AK47. Motivele gestului…

- Un individ inarmat a deschis focul vineri seara in centrul Kosovo impotriva unui autobuz care transporta elevi, omorand doi dintre ei, un baiat si o fata, precum si soferul, a anuntat politia locala, informeaza Agerpres . Un elev de 14 ani a fost si el ranit, dar starea lui este stabila, a declarat…

- Un individ inarmat a deschis focul vineri seara in centrul Kosovo impotriva unui autobuz care transporta elevi, omorand doi dintre ei, un baiat si o fata, precum si soferul, a anuntat politia locala, noteaza AFP. Un elev de 14 ani a fost si el ranit, dar starea lui este stabila, a declarat pentru…

- Un individ inarmat a deschis focul vineri seara in centrul Kosovo impotriva unui autobuz care transporta elevi, omorand doi dintre ei, un baiat si o fata, precum si soferul, a anuntat politia locala, noteaza AFP preluat de agerpres. Un elev de 14 ani a fost si el ranit, dar starea lui este stabila,…

- Pe un cont de Instagram care aparține unei persoane din Alba Iulia au fost postate in ultimele zile mai multe videoclipuri in care apar trei fetițe cazute la pamant, lovite de o alta minora, a relatat Alba24 . Potrivit unui comunicat al IPJ Alba, poliția s-a sesizat din oficiu și face cercetari in cadrul…

- Poliția norvegiana a anunțat ca a impușcat, marți, 9 noiembrie, la Oslo, un barbat inarmat cu un cuțit care incercase sa injunghie mai multe persoane și apoi atacase o patrula de poliție care venise sa-l aresteze. Un polițist a fost ranit in timpul operațiunii de arestare, care a avut loc pe o strada…

- Inarmat cu arc si sageata, un barbat a ucis cel putin 5 persoane, apoi a fost arestat. Intariri din toata tara au fost trimise la Kongsberg, iar ofiterilor li s-au pus la dispozitie arme pe care nu le poarta de obicei. Oamenii și-au amintit de crimele de la Utoya, din urma cu 10 ani, cu 77 de morți,…