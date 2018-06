Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite, duminica, intr-un atac armat comis in oraselul american Trenton, situat in statul New Jersey, anunta autoritatile locale, precizand ca un suspect a fost impuscat mortal, informeaza site-ul postului CNN.

- Un sofer roman de TIR a avut un sfarșit tragic. Barbatul s-a spanzurat in cabina, intr-o parcare din Italia. Din pacate este al doilea caz de acest gen din ultimul an. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Incidentul a fost facut public acum, desi s-a intamplat pe 27 martie, cand, in plina zi,…

- Un sofer roman de TIR s-a spanzurat in cabina, intr-o parcare din Italia. Din pacate este al doilea caz de acest gen din ultimul an. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Incidentul a fost facut public acum, desi s-a intamplat pe 27 martie, cand, in plina zi, un sofer roman de camion a dus…

- Barbatul a recunoscut ca și-a ucis mama și spune ca a comis oribila crima dupa o cearta avuta pe o cana cu ceai. Thomas Westwood, 46 de ani, și-a injunghiat mama, pe Susan Westwood, in casa ei din Coventry, Anglia. Incidentul care a avut loc in luna decembrie a fost acum adus in atenția publicului.…

- Un roman din Italia, Vasile Tudorache, iși plange dorul de țara intr-o poezie plina de amaraciune. Am muncit, cam peste poate Am muncit, c-a trebuit Dar plec din strainatate Nu mai pot, am...

- Un grup de fermieri din țari ca Germania, Italia, Franța sau Portugalia a intentat un proces la Curtea Europeana, acuzand Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene ca nu acționeaza adecvat impotriva schimbarilor climatice. Acestui grup i s-a alaturat și ciobanul roman Vlad Petru, din Alba,…

- Liderul Ligii Nordului din Italia (partid de extrema dreapta), Matteo Salvini, s-a aratat revoltat de faptele unui roman de 29 de ani, care a lovit cu brutalitate un batran și l-a jefuit, sambata dimineața, in plina strada, la Milano.

- Un roman de 29 de ani a fost reținut in Italia, fiind suspectat ca și-ar fi ucis iubita. Aceasta a fost gasita fara suflare intr-o balta de sange din propria locuința. Femeia in varst de 53 de ani ar fi fost ucisa cu o foarfeca, au descoperit anchetatorii. Suspectul principal…