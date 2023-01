Atac armat în Ierusalim. Cel puțin 7 oameni au murit Cel putin sapte persoane au fost ucise vineri seara intr-un atac armat in apropierea unei sinagogi din Ierusalimul de Est, a anuntat politia, dupa ce anterior serviciile de urgenta anuntasera zece raniti, dintre care unii in stare grava, relateaza AFP. Un atac armat intr-un cartier din Ierusalimul de Est populat de colonisti s-a soldat cu zece raniti, dintre care unii in stare grava, au anuntat serviciile de urgenta israeliene, precizand ca atacatorul a fost „neutralizat”, relateaza AFP.„Mai multi raniti dupa un atac armat in cartierul Neve Yaakov” din Ierusalimul de Est, au anuntat acestea intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

