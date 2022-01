ATAC armat în Germania: un mort şi mai mulţi răniţi! Poliția germana a transmis luni ca mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat la o sala de lectura a Universitații din Heidelberg (sud-vestul Germaniei). Autoritatile au anuntat ca un barbat a deschis focul intr-o sala de curs, ranind mai multe persoane, iar ulterior a murit. Momentan nu se cunoaște cu exactitate daca suspectul […] The post ATAC armat in Germania: un mort si mai multi raniti! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a ranit mai multe persoane intr-o sala de curs de la Universitatea Heidelberg din vestul Germaniei, relateaza Euronews . Poliția din Mannheim a anunțat ca atacatorul a murit, dar nu a oferit detalii despre condițiile in care acesta și-a pierdut viața. Intr-un mesaj publicat pe Twitter,…

- Poliția germana a anunțat luni ca un barbat înarmat a murit dupa ce a ranit mai multe persoane cu o pușca într-un atac într-o sala de curs din orașul universitar Heidelberg, transmite Reuters. "Ce se știe pâna acum: Un atacator singuratic a ranit mai multe persoane…

- Un barbat de 37 de ani a murit și cel puțin 13 persoane, printre care și copii, au fost ranite in doua zone ale Germaniei, din cauza focurilor de artificii. Un barbat in varsta de 37 de ani a fost ucis și altul de 39 de ani a fost grav ranit in timpul focurilor de artificii de Revelion, in vestul Germaniei.…

- Un barbat de 37 de ani a murit și cel puțin 13 persoane, printre care și copii, au fost ranite in doua zone ale Germaniei, din cauza focurilor de artificii. Un barbat in varsta de 37 de ani a fost ucis și altul de 39 de ani a fost grav ranit in timpul focurilor de artificii de Revelion, in vestul…

- Agentia de securitate publica a statului Ceara a informat ca sase persoane cu varste cuprinse intre 15 si 26 de ani au murit si alte cinci persoane au suferit rani prin impuscare.Zece persoane au fost arestate si sase arme de foc au fost confiscate dupa incidentul petrecut in orasul Fortaleza la primele…

- Patru persoane au fost ranite intr-o explozie provocata de o bomba de avion veche in apropierea unei gari aglomerate din orașul Munchen, a anunțat miercuri, 1 decembrie, poliția germana, potrivit CNN . Explozia a avut loc in timpul unor lucrari de constructie in apropierea stației din Gara Donnersbergerbruecke.…

- Mai multe persoane au fost ranite sambata, 6 noiembrie 2021, intr un atac cu cutitul comis intr un tren in Bavaria, Germania, a anuntat politia locala."Conform primelor informatii, mai multe persoane au fost ranite 39; 39;, a indicat politia din Neumarkt in der Oberpfalz, intr un comunicat de presa,…

- Cei zece cetațeni afgani au fost descoperiți in landul Saxonia-Anhalt din estul Germaniei, dupa ce șoferul a apelat la serviciile de urgența pentru ca auzise zgomote in spatele camionului, in timpul unei pauze, relateaza DPA, potrivit Agerpres . Potrivit poliției federale din Magdeburg, cei zece afgani…