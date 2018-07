Atac armat în Germania, 14 oameni înjunghiaţi Politia din landul Schleswig-Holstein, unde se afla Luebeck, a transmis anterior pe Twitter ca in oras are loc o mobilizare importanta de forte de ordine. "In Luebeck are loc o desfasurare majora a politiei. Analizam situatia si vom reveni cu noi informatii mai tarziu” – a scris politia. Autoritațile incearca acum sa determine circumstanțele in care s-a petrecut incidentul și motivația agresorului. Potrivit martorilor, atacatorul ar fi aruncat pe podea un rucsac din care a inceput apoi sa iasa fum, apoi ar fi scos un pistol. Barbatul era inarmat și cu un cuțit de bucatarie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Opt persoane au fost ranite intr-un atac, intr-un autobuz aglomerat, in orasul Luebeck, in nordul Germaniei, iar un suspect a fost arestat, a anuntat vineri politia, relateaza The Associated Press. Atacul a avut loc vineri, in cartierul Kuecknitz din orasul Luebeck, situat la nord-est de Hamburg, a…

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…

- Autoritatile germane au lansat o investigatie privind o serie de decese la o firma de accesorii metalice dupa ce un angajat a fost prins incercand sa otraveasca mancarea unui coleg de munca. Politia a gasit in casa acestuia mercur, plumb si cadmiu, relateaza DW.

- Autoritatile germane au lansat o investigatie privind o serie de decese la o firma de accesorii metalice dupa ce un angajat a fost prins incercand sa otraveasca mancarea unui coleg de munca. Politia a gasit in casa acestuia mercur, plumb si cadmiu, relateaza DW.

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP. "Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp…

- Bebelușul de numai un an a fost lasat in mașina, prinsa in scaunul special pentru copii. Tatal ei adoptiv a uitat o zi intreaga ca fetița se afla acolo. Incidentul care a avut loc in East Nashville, SUA, este de-a dreptul șocant. Fetița de un an a fost lasata in camioneta familiei, in fața casei in…

- Imbulzeala pentru hamburgeri ieftini in orașul Wiesbaden din Germania, dupa ce un lanț de restaurante a oferit sandwichuri pentru doar un cent. Peste 3.000 de persoane s-au ingramadit sa iși cumpere hamburgari blocand astfel strada, iar poliția a trebuit sa intervina pentru ca traficul rutier a fost…