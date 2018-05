Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua oara in aceasta saptamana, Marsilia, oras in sud-estul Frantei, a fost scena unui episod violent sambata: doi barbati au fost ucisi cu focuri de arma, intr-o aparenta reglare de conturi, au informat surse judiciare, relateaza AFP. Cu putin inainte de ora 01:00 locala (23:00 GMT, vineri),…

- Gara Saint-Charles din Marsilia (sud-estul Frantei) a fost evacuata si traficul feroviar intrerupt timp de mai multe ore sambata, dupa arestarea unui barbat cu "comportament straniu", informeaza AFP, citand surse din politie, informeaza Agerpres.In jurul orei locale 15:45 (13:45 GMT), gara…

- Un incident ce se putea transforma intr-o adevarata tragedie a avut loc in weekendul ce a trecut, in parcarea clubului Nuba, locul unde mii de oameni s-au inghesuit sa petreaca minivacanța de 1 mai. Unii dintre cei mai bogați oameni care au venit in Mamaia au ales sa-și faca intrarea intr-un mod spectaculos.…

- Un incendiu de proporții s-a declanșat in localitatea Asau, din județul Bacau, zona impadurita. Nu mai puțin de 175 de persoane inceraca sa stinga focul, pompieri, padurari și chiar voluntari. Terenul este accidentat, padurea deaza, astfel ca operațiunea este una extreme de dificila. Mai mult, in zona…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii unui ostatic in timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. „Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Aproximativ 300 de jihadisti francezi – inclusiv 12 femei – au fost ucisi in teatrul irakiano-sirian de lupte din 2014, au declarat miercuri surse aproapiate dosarului, confirmand o informatie dezvaluita de Framce Info, pentru AFP, transmite News.ro . Dupa ce au devenit membri ai Statului Islamic (SI),…