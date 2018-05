Incidentul s-a petrecut la National Doral Golf Club, vineri. Politia a dat publicitatii imaginile cu atacul de la clubul din Florida.

Suspectul se numeste Jonathan Oddi si este in varsta de 42 de ani. In imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum acesta intra in hotel strigand impotriva lui Trump si, imediat, a deschide focul. Patronii si angajatii hotelului au iesit din hotel imediat si s-au indepartat de locul atacului.

A intervenit politia si a inceput lupta cu agresorul. Barbatul a fost impuscat de catre politisti. A fost dus apoi la spital, unde a primit inggrijiri…