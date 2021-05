Atac armat în faţa unei săli de concerte din Miami. Cel puțin doi morți și 20 răniți Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 20 au fost ranite duminica, dupa ce trei barbati au tras asupra multimii adunate in fata unei sali de concerte din Miami, Florida (SUA), a anuntat politia locala, informeaza AFP si Reuters, conform Agerpres. „Potrivit anchetatorilor, sala gazduia un eveniment aflat in program si mai multi organizatori se aflau in fata cladirii”, a precizat politia intr-un comunicat. „Vehiculul SUV al indivizilor s-a apropiat de partea din fata a salii, trei indivizi au coborat si au inceput sa traga la nimereala asupra multimii“, a adaugat politia. The post Atac armat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

