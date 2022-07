Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise, iar alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv sapte prin impuscare, in urma unui atac armat produs duminica intr-un centru comercial din Copenhaga (Danemarca). Inspectorul de politie Dannuie Rise a declarat luni, potrivit postului danez TV2, ca, in afara de cele trei persoane…

- Un atac cu arma de foc a avut loc duminica dupa-amiaza intr-un centru comercial din Copenhaga. Un prim bilanț dat publicitații de poliția daneza anunța cel puțin trei morți și patru raniți grav. Suspectul, un tanar in varsta de 22 ani, cu antecedente psihiatrice, a fost arestat fara violența. Luni,…

- Un atac armat a facut duminica trei morti si mai multi raniti intr-un centru comercial din Copenhaga, potrivit politiei care a arestat un suspect, un danez de 22 de ani, noteaza AFP. Tanarul, inarmat potrivit martorilor cu o pusca de mari dimensiuni, a fost arestat fara violenta la scurt timp dupa sosirea…

- Un atac armat a avut loc duminica dupa-masa in Danemarca, intr-un mall din capitala Copenhaga. Politia a anuntat ca exista morti si raniti, iar un suspect este in custodia autoritatilor.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 21 au fost ranite dupa ce un barbat a deschis focul in apropierea unor baruri, in centrul Oslo, in noaptea de vineri spre sambata, a anunntat politia norvegiana, care a arestat un suspect si ancheteaza un atac terorist, relateaza AFP.

- Agresorul este un tanar in varsta de 18 ani, care a comis un asasinat ”intr-o maniera atroce și fara sens”, la o școala din localitatea texana Uvalde, a anunțat guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, la o conferința de presa. Potrivit detaliilor date publicitații, ucigașul, Salvador Ramos,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zece au fost ranite intr-un atac armat comis, joi, in orașul israelian Tel Aviv, potrivit abcNews . Un individ inarmat a deschis focul pe strada Dizengoff, in timp ce terasele barurilor si restaurantelor erau pline. Autoritațile le-au cerut locuitorilor din zona…

- Un atac armat a avut loc, joi seara, in centrul capitalei Israelului, Tel Aviv. Doi oameni au fost rapuși de gloanțe și 12 au fost raniți. Patru dintre aceștia sunt in stare critica. Focul a fost deschis in mai multe puncte, de-a lungul strazii Dizengoff, una dintre cele mai aglomerate din Tel Aviv.…