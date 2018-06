Stiri pe aceeasi tema

- Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marti in judetul Timis, relateaza News.ro.

- Un teatru care era in curs de renovare s a prabusit miercuri seara in orasul San Miguel de Tucuman din Argentina, ucigand trei persoane si ranind alte doua, a precizat Politia locala, scrie Romania TV. Accidentul s a produs in jurul orei locale 20:00, intr o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza…

- Atac soldat cu cinci morti in regiunea Iakutia din Rusia. Victimele au fost impuscate de un barbat de 52 de ani, care la scurt timp dupa ce a deschis focul s-a sinucis. Printre persoanele omorate este si un copil de 11 ani.

- Un accident de circulație grav a avut loc, marți, in județul Olt. Trei persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost grav ranite, dupa ce un taxi a intrat intr-un stalp, de pa marginea drumului.

- Patru persoane au fost ucise joi in Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un cercetator universitar a deschis focul asupra unor colegi din aceasta institutie de invatamant, informeaza agentia Anadolu, citata de Reuters. Victimele cercetatorului sunt un prodecan,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs astazi, 3 aprilie, pe DN 7, pe Dealul Negru in judetul Valcea. Opt persoane, din care doi copii, s-au ales cu rani grave. Pentru unul dintre copii, aflat in stop cardiorespirator a fost solicitat elicopterul SMURD

- Incendiu la un mall din Rusia, izbucnit duminica dupa amiaza. Cel puțin patru oameni au murit și alți 15 sunt raniți, dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Mai mulți oameni sunt blocați in cladire. “Am numarat pana acum patru morti: trei copii si o femeie”,…