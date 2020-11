Atac armat în centrul Vienei, în apropierea unei sinagogi Poliția austriaca a anunțat luni seara pe Twitter ca mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri, in urma unui atac raportat de un ziar local, asupra unei sinagogi din centrul Vienei. Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul asupra unor persoane aflate in zona. Presa locala afirma ca unul dintre atacatori a fost impușcat mortal de poliția austriaca, iar celalalt este cautat la ora actuala de forțele de ordine. In acest moment, mai multe forțe de ordine sunt mobilizate in centrul Vienei, iar poliția austriaca desfașoara acum o ampla acțiune de cautare a tuturor celor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe forțe de ordine au fost mobilizate în centrul Vienei, a spus un purtator de cuvânt al Poliției dupa ce au fost raportate mai multe focuri de arma în apropierea unei sinagoge, relateaza Reuters. O persoana ar fi murit, iar mai multe ar fi fost ranite.UPDATE Un ofițer de…

- Poliția din Berlin a anunțat luni ca investigheaza un youtuber care s-a plimbat sâmbata pe strazile capitalei germane îmbracat în haine tradiționale arabe, ținând în lesa lesa și biciuind o persoana deghizata în Emmanuel Macron, relateaza AFP și The Local.…

- Politia germana anunta ca ostaticii au fost eliberati. "Politia era in contact cu suspectul, fortele de interventie tocmai l-au retinut. Individul ameninta doua femei si un barbat intr-o filiala Postbank", a comunicat Politia din Berlin. Conform unor surse din cadrul serviciilor de…

- Un tanar de 19 ani s-a razbunat pe un barbat care l-a atenționat sa respecte masura de distanțare fizica, in contextul pandemic. El a tras mai multe focuri de arma catre barbat, deranjat de reproș. In 5 septembrie, un barbat a sesizat Poliția din Constanța, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla…

- Un tanar de 19 ani s-a razbunat pe un barbat care l-a atenționat sa respecte masura de distanțare fizica, in contextul pandemic. El a tras mai multe focuri de arma catre barbat, deranjat de reproș. In 5 septembrie, un barbat a sesizat Poliția din Constanța, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla…

- Circa 18.000 de participanti la o manifestație impotriva portului mastii si a restrictiilor pentru limitarea raspandirii pandemiei au fost dispersați de poliție. Aproape 3.000 de politisti au fost desfasurati astazi in Berlin pentru ține sub control mai intai o manifestastație la care au participat…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de modul in care s-au desfasurat alegerile din Belarus, ”care nu au fost libere si corecte”, a declarat secretarul de Stat american Mike Pompeo, in timp ce ciocnirile dintre politie si protestatari au continuat luni, transmite Reuters, citata de News.ro . ”Condamnam…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de modul in care s-au desfasurat alegerile din Belarus, ”care nu au fost libere si corecte”, a declarat secretarul de Stat american Mike Pompeo, in timp ce ciocnirile dintre politie si protestatari au continuat luni, transmite Reuters. ”Condamnam…