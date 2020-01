Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa si alte sapte ranite miercuri in timpul unui incident armat in centrul orasului american Seattle, au anuntat surse ale politiei si medicale, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- UPDATEISU Ialomita a mobilizat la locul accidentului doua autospeciale pentru descarcerare, una pentru stingere, o ambulanta SMURD si 12 cadre. De la SAJ Ialomita au intervenit patru ambulante SAJ cu medic, in sprijin deplasandu-se la accident si o aeronava medicala si o ambulanta SAJ din…

- Podul Londrei, situat in centrul capitalei Marii Britanii, a fost redeschis luni traficului rutier si pietonal, la trei zile dupa atentatul soldat cu doi morti si trei raniti, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Numerosi politicieni, inclusiv premierul Boris Johnson si Jeremy…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. Astfel ca atat in centrul nou, cat și in parcul central au fost montați doi brazi imenși care vor impodobiți cu luminițe. Iata mesajul Primariei pe pagina de socializare: “Ne apropiem cu pași repezi de sarbatorile de iarna, iar brazii plini de lumințe…

- Fanica Barla, fost primar interimar al Buzaului, director Electrica in prezent, a provocat vineri seara un accident in lant, soldat cu doi raniti. Victimele sunt un cunoscut bucatar buzoian si logodnica lui.

- O strada neasfaltata dintr-un cartier de tineri din Constanța a ajuns coșmarul locuitorilor din zona, pentru ca, atunci cand ploua, noroiul ajunge pana la intrarea in scarile blocurilor. Primaria spune ca strada nu a fost modernizata pentru ca exista o neconcordanța intre actele cadastrale, potrivit…