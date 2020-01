Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa si alte sapte ranite miercuri in timpul unui incident armat in centrul orasului american Seattle, au anuntat surse ale politiei si medicale, relateaza AFP. ”Politia investigheaza un incident armat” survenit in apropierea centrului orasului, a scris politia din Seattle pe Twitter.…

- O persoana a fost ucisa si alte trei grav ranite miercuri in urma unui atac armat pe o artera centrala a capitalei canadiene Ottawa, a anuntat politia locala. Politia semnaleaza intr-un comunicat ca in prezent il cauta pe autorul atacului, scrie agentia...

- Focuri de arma s-au auzit joi in centrul Moscovei și mai multe ambulanțe și mașini de poliție au sosit in graba la sediul FSB (Serviciul Federal de Securitate). La fața locului se auzeau țipete, iar autoritațile instituiau un cordon de securitate. Un barbat ar fi deschis focul și a reușit sa faca mai…

- Trei persoare au fost ranite, printre care una in stare grava, in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Hateg ndash; Petrosani, la kilometrul 173 500 de metri, in zona localitatii Ciopeia, judetul…