- Poliția olandeza anunța ca mai multe persoane au fost ranite prin înjunghiere, vineri, într-un atac cu cuțitul comis pe o strada comerciala din orașul Haga, transmite Reuters.Poliția din orașul olandez a informat într-un comunicat ca serviciile de urgența se afla la fața locului.Update:…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…

