SUA:Atac armat in orasul Seattle. Un mort si mai multi raniti

O persoana a fost ucisa si alte sapte ranite miercuri in timpul unui incident armat in centrul orasului american Seattle, au anuntat surse ale politiei si medicale, relateaza AFP, citeaza Agerpres. 39; 39;Politia investigheaza un incident armat 39; 39; survenit in apropierea centrului… [citeste mai departe]